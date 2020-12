Coronavirus | Eliseo | condizioni salute Macron restano stabili

(Di martedì 22 dicembre 2020) Parigi, 22 dic. (Adnkronos) - "" rispetto a ieri ledidel presidente francese Emmanuel, risultato positivo al Covid-19. Lo ha riferito l', che ieri ha festeggiato il suo 43esimo compleanno, è in quarantena nella residenza ufficiale La Lanterne, a Versailles.

Ultime notizie e aggiornamenti in merito all’epidemia di coronavirus in Europa, e partiamo dalla Francia, dove nelle scorse ore è uscito allo scoperto il presidente Emmanuel Macron. Il “padrone” ...Era in quarantena preventiva dal 17 dicembre, quando si è scoperta la positività al Coronavirus del presidente francese Emmanuel Macron con cui si era incontrato all'Eliseo ...