Coronavirus | domenica 27 dicembre il V-Day | a Palermo pre-registrazioni online per il vaccino Pfizer | l’ospedale Civico in prima linea

(Di martedì 22 dicembre 2020) Manca davvero poco all'introduzione delche servirà a debellare il Covid-19.L'umanità intera guarda con speranza verso la ricerca scientifica, così da mettere fine alla terribile pandemia che ha già fatto e continua a fare migliaia di vittime.In merito a tale questione ha detto la sua il ministro, Roberto Speranza, che ha dichiarato quanto segue."L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok alBiontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione unefficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia".Tra qualche giorno, ilarriverà anche adove in qualche modo esordirà. Sono stati individuati i ...

"La situazione è cambiata da domenica in realtà e i cambiamenti non sono ancora percepiti, i supermercati avevano tutto, ma ho notato un aumento della coda, tutto il resto dei negozi sono chiusi". La ...Al via da oggi in Canton Ticino e in tutta la Svizzera la nuova stretta dettata dal Governo confederale con l'obiettivo di contenere i numeri dell'epidemia da Covid-19 ...