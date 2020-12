Coronavirus: Boccia, ‘nelle prossime ore soluzione per rientro italiani da Gb’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale”. Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7 a proposito degli italiani in Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale”. Lo dice il ministro Francescoa Tagadà su La7 a proposito degliin Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

stebellentani : Corsera: da pag.1 a 11 tutte sul coronavirus (da intervista delirante di boccia a esaltazione pranzi all’aperto, c’… - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'nelle prossime ore soluzione per rientro italiani da Gb'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'con Regioni momenti duri ma li abbiamo superati'... - angheran70 : Coronavirus, Boccia: 'Anagrafe per i vaccini, chi non lo fa si assume la responsabilità' -