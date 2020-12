Coronavirus: Boccia, 'nelle prossime ore soluzione per rientro italiani da Gb' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7 a proposito degli italiani in Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Ci stiamo organizzando. I residenti in Italia devono poter tornare ma tornare in sicurezza e si sta cercando di capire come fare. Ma è una questione di ore, è giusto dare a tutti risposte in tempo reale". Lo dice il ministro Francescoa Tagadà su La7 a proposito degliin Gb dopo lo stop dei voli per la variante inglese del Covid.

stebellentani : Corsera: da pag.1 a 11 tutte sul coronavirus (da intervista delirante di boccia a esaltazione pranzi all’aperto, c’… - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'nelle prossime ore soluzione per rientro italiani da Gb'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'con Regioni momenti duri ma li abbiamo superati'... - angheran70 : Coronavirus, Boccia: 'Anagrafe per i vaccini, chi non lo fa si assume la responsabilità' -