Coronavirus: Boccia, 'a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "A gennaio,febbraio e marzo avremo ancora tre mesi con regole rigide". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. "Il 2021 è l'anno dell'uscita da questo incubo" ma per riuscirci "dobbiamo rispettare le regole e come arriviamo a gennaio dipende molto dai comportante dei prossimi 15 giorni". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Aavremotre mesi con". Lo dice il ministro Francescoa Tagadà su La7. "Il 2021 è l'anno dell'uscita da questo incubo" ma per riuscirci "dobbiamo rispettare lee come arriviamo adipende molto dai comportante dei prossimi 15 giorni".

stebellentani : Corsera: da pag.1 a 11 tutte sul coronavirus (da intervista delirante di boccia a esaltazione pranzi all’aperto, c’… - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'con Regioni momenti duri ma li abbiamo superati'... - angheran70 : Coronavirus, Boccia: 'Anagrafe per i vaccini, chi non lo fa si assume la responsabilità' - Profilo3Marco : RT @dariofrance: Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di cenoni' - l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia Coronavirus: Boccia, 'a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide' SardiniaPost Coronavirus: Boccia, 'con Regioni momenti duri ma li abbiamo superati'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Certamente ci sono stati momenti molto duri, ma li abbiamo superati", Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7 a proposito del rapporto con le Regioni. "Il cli ...

Coronavirus: Boccia, ‘a gennaio, febbraio e marzo ancora regole rigide’

Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. “Il 2021 è l’anno dell’uscita da questo incubo” ma per riuscirci “dobbiamo rispettare le regole e come arriviamo a gennaio dipende molto dai ...

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Certamente ci sono stati momenti molto duri, ma li abbiamo superati", Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7 a proposito del rapporto con le Regioni. "Il cli ...Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. “Il 2021 è l’anno dell’uscita da questo incubo” ma per riuscirci “dobbiamo rispettare le regole e come arriviamo a gennaio dipende molto dai ...