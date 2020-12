Coronavirus | Aifa | ' approvato in Italia vaccino Pfizer BioNtech'

(Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Con emozione do l'annuncio dell'approvazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dela Rna messaggero". Con queste parole il direttore generale dell'Agenziana del farmaco, Nicola Magrini, ha annunciato oggi il via liberano al prodotto scudo. Il, ha confermato, "èper tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni". "Lo sapevamo che sarebbe statoe reso rimborsabile a tutti in modo gratuito", ha spiegato ancora Magrini, sottolineando però come il ministro della Salute Roberto Speranza abbia chiesto che quella di"non fosse una semplice presa d'atto". La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia ...

ROME, DEC 22 - Italian medicines agency AIFA on Tuesday approved the sale of the Pfizer-Biontech COVID-19 vaccine. The vaccine has been approved for the whole population aged over 16, including the el ...