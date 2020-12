Coronavirus, 34 morti in una Rsa durante la prima ondata: 5 indagati a Messina. C’è anche l’ex commissario Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 34 gli anziani morti durante la prima ondata del Coronavirus nella residenza per anziani di Messina “Come d’Incanto”. E ora sono cinque gli indagati per cooperazione colposa mediante omissione in omicidio colposo. Si tratta dei vertici della struttura, del medico interno e di un medico del 118, oltre all’allora commissario straordinario per l’emergenza Covid, Carmelo Crisicelli. La procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia, vuol vederci chiaro su cosa è accaduto all’interno della “Come d’Incanto”. Per questo il procuratore aggiunto Rosa Raffa ha firmato la richiesta di incidente probatorio, chiedendo una perizia medico-legale, con approfondimenti di esperti di infettivologia e pneumologia. “Sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 34 gli anzianiladelnella residenza per anziani di“Come d’Incanto”. E ora sono cinque gliper cooperazione colposa mediante omissione in omicidio colposo. Si tratta dei vertici della struttura, del medico interno e di un medico del 118, oltre all’allorastraordinario per l’emergenza, Carmelo Crisicelli. La procura di, guidata da Maurizio De Lucia, vuol vederci chiaro su cosa è accaduto all’interno della “Come d’Incanto”. Per questo il procuratore aggiunto Rosa Raffa ha firmato la richiesta di incidente probatorio, chiedendo una perizia medico-legale, con approfondimenti di esperti di infettivologia e pneumologia. “Sono stati ...

