Controlliamo Massa | il video che inguaia il Napoli

E' una storia surreale. Senza sapere di essere col microfono e i collegamenti di Zoom aperti prima della conferenza stampa di presentazione del calendario del Napoli, Insigne e Nicola Lombardo (capo della comunicazione) parlando dell'espulsione rimediata in Inter-Napoli. Quella del 'Vai a cagare' a Massa con una giornata di squalifica. La cosa clamorosa è che Lombardo spiega a Insigne di avere ordinato a un giornalista napoletano (Carlo Alvino) di avviare una campagna contro l'arbitro invitando tutti i napoletani a "controllare" ogni sua mossa in campo. E si vanta pure che l'hastag #ControlliamoMassa sia finito in tendenza sui social network. Una versione online da capopolo sulla quale la Figc potrebbe e dovere accendere un faro. A meno di non ritenere prassi normale e accettabile che un arbitro ...

