Controlli per il coronavirus «inglese» Bergamo, tampone a 120 viaggiatori (Di martedì 22 dicembre 2020) Le Ats dovranno identificare chi è stato in Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni e sottoporlo ad un tampone molecolare. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 dicembre 2020) Le Ats dovranno identificare chi è stato in Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni e sottoporlo ad unmolecolare.

Agenzia_Ansa : Periti tribunale: controlli inadeguati e corrosione per il crollo del ponte Morandi. Tra le cause anche le carenze… - KamoCB : fermato dalle forze dell'ordine per controlli ( a me invece non è MAI successo). Quando è capitato che non avesse i… - Ansa_TerraGusto : In vista del #Natale sono state controllate 72 aziende agroalimentari, per garantire tavole sicure durante queste f… - tigrelt : RT @DavelloStefano: #PonteMorandi di #Genova, i periti nella relazione: “Crollo per corrosione tirante pila 9. Controlli e manutenzioni ina… - Danielle_Jera : RT @MariaLauraZavag: CD da Facebook???? -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli per Napoli, 500 carabinieri in strada per controlli La Repubblica Pedemontana Veneta «Su gestione e conti ancora aspetti critici»

Corte dei Conti «raccomanda» alla Regione di rivedere le stime di traffico e di rafforzare la vigilanza sui ritardi dei cantieri ...

Nuovo Dpcm Natale, spostamenti e negozi nei giorni rossi: ecco chi rischia la multa fino a 4mila euro

La circolare del Viminale che darà ai prefetti indicazioni sui controlli nelle strade e nei centri cittadini arriverà oggi. Ma cosa si rischia violando le strette norme previste ...

Corte dei Conti «raccomanda» alla Regione di rivedere le stime di traffico e di rafforzare la vigilanza sui ritardi dei cantieri ...La circolare del Viminale che darà ai prefetti indicazioni sui controlli nelle strade e nei centri cittadini arriverà oggi. Ma cosa si rischia violando le strette norme previste ...