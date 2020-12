Controlli coi velox nel periodo natalizio: dove sono questa settimana? (Di martedì 22 dicembre 2020) L'annuncio non è altro che "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti" Leggi su ravennatoday (Di martedì 22 dicembre 2020) L'annuncio non è altro che "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti"

AnStorti : @sburrotre Infatti. Anche all’europeo mi aveva sorpreso più come portatore di palla che per questa tecnica assurda.… - Leone67Leone67 : OCCHIO LEGGETE Coronavirus oggi. Ema, via libera al vaccino Pfizer-BioNTech. Variante inglese: Gran Bretagna isola… - Esaster2 : Quindi daje, quanti anni ci metteremo a capire che con 3 mesi di lockdown coi controcoglioni, magari a livello euro… - ST09972061 : RT @LegaSalvini: ?? Napoli, mercatini abusivi e fiorente commercio extracomunitario. Qui niente controlli coi droni, tutto ZONA VERDE ? htt… - Salvargento : RT @Noiconsalvini: ?? Napoli, mercatini abusivi e fiorente commercio extracomunitario. Qui niente controlli coi droni, tutto ZONA VERDE ? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli coi Controlli coi velox nel periodo natalizio: dove sono questa settimana? RavennaToday A Natale è meglio non sedersi a tavola senza aver controllato queste cose

Ad una manciata di giorni dal Santo Natale, gli italiani si preparano ad affrontare le grandi abbuffate delle feste. Nonostante le limitazioni emanate dal ...

Pescatori siciliani liberati, Di Maio: «Nessuno scambio coi libici»

Pescatori Mazara del Vallo Il comandante dei pescatori: più volte illusi poi trasferiti Il capitano dell'imbarcazione ha raccontato ai cronisti il diario dei 108 giorni di prigionia a Bengasi, sotto ...

Ad una manciata di giorni dal Santo Natale, gli italiani si preparano ad affrontare le grandi abbuffate delle feste. Nonostante le limitazioni emanate dal ...Pescatori Mazara del Vallo Il comandante dei pescatori: più volte illusi poi trasferiti Il capitano dell'imbarcazione ha raccontato ai cronisti il diario dei 108 giorni di prigionia a Bengasi, sotto ...