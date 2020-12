Controlla la Fire TV con la voce con Echo | Alexa senza telecomando

Leggi su navigaweb

(Di martedì 22 dicembre 2020) Se abbiamo un dispositivo Amazon, come il buonDot, è possibile adesso comandare laTV Stick usando labisogno delquindi dover premere il tasto del comando vocale suldellaTV, si possono muovere i menù semplicemente parlando, grazie al collegamento traTV e. Con questo sistema, non solo è possibile cercare puntate, film e serie TV, ma anche avviare e fermare la riproduzione, tornare indietro e e poi visualizzare sulla TV le informazioni richieste all'assistente vocale, come il meteo, il calendario o altro. Si può anche visualizzare in TV le immagini riprese da una telecamera di sicurezza collegata ade ...