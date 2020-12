(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel giro di poche ore i sindacatiraccolgono quanto seminato in questi mesi di mobilitazione quasi come un regalo di natale, seppur in un quadro complicato esattamente come l’anno che si va a chiudere. Prima l’incontro con il ministro Patuanelli e Domenico Arcuri – ancora alla guida di Invitalia – sull’ex, poi quello con Federmeccanica. La svolta maggiore arriva da quest’ultimo: dopo lo sciopero e la nuova – insufficiente – proposta, Federmeccanica apre ad una trattativa serrata da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Contratto metalmeccanici ed ex Ilva, da gennaio si tratterà seriamente. Federmeccanica apre sul salario per il rinnovo. Per Taranto si attende il via libera ...“Per la prima volta, dall’inizio della trattativa, Federmeccanica ha manifestato la volontà di aprire un confronto per cercare su tutti i temi delle soluzioni che consentano, in tempi brevi, di ...