Conte promosso, plebiscito per sanità e famiglie. Le pagelle degli studenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Skuola.net ha chiesto a 5mila ragazzi come giudicano i personaggi e i simboli, soprattutto quelli più vicini al loro mondo, che hanno caratterizzato l’anno della pandemia. Tra i politici promosso solo il presidente del Consiglio. Ampio consenso per medici e infermieri. Le scuole e le università? Avrebbero potuto fare di più Come da tradizione, la fine dell’anno coincide con bilanci e pagelle dei fatti e dei personaggi che hanno caratterizzato i dodici mesi precedenti. Ma stavolta è diverso, c’è più attesa. Del resto il 2020 è stato un anno unico e, speriamo, irripetibile. La pandemia ha portato alla ribalta nuovi protagonisti oppure ha posto ancora di più sotto i riflettori quelli già noti. Finora però è stata raccolta la voce di chiunque, tranne quella dei giovani. Così, il sito Skuola.net ha voluto capire – attraverso il parere di 5mila ragazzi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Skuola.net ha chiesto a 5mila ragazzi come giudicano i personaggi e i simboli, soprattutto quelli più vicini al loro mondo, che hanno caratterizzato l’anno della pandemia. Tra i politicisolo il presidente del Consiglio. Ampio consenso per medici e infermieri. Le scuole e le università? Avrebbero potuto fare di più Come da tradizione, la fine dell’anno coincide con bilanci edei fatti e dei personaggi che hanno caratterizzato i dodici mesi precedenti. Ma stavolta è diverso, c’è più attesa. Del resto il 2020 è stato un anno unico e, speriamo, irripetibile. La pandemia ha portato alla ribalta nuovi protagonisti oppure ha posto ancora di più sotto i riflettori quelli già noti. Finora però è stata raccolta la voce di chiunque, tranne quella dei giovani. Così, il sito Skuola.net ha voluto capire – attraverso il parere di 5mila ragazzi ...

SadwxFranco : @giorgio_gori Anche #tridico l'ignorante è stato promosso da #conte il cialtrone. Questo sarà un altro analfabeta a… - Drogba172381242 : @Inter @CA_Ita - lo Spezia gira palla meglio di noi - gli schemi di Conte sono talmente ripetitivi che persino lo… - RenatoPradal : @LorenaLVilla @christianrocca @mariolavia @Linkiesta Il Conte superstar, è come il Fred Flinstone promosso da scava… - aggravivda : La dedico a Conte e all’impugnativa che gentilmente il suo CdM ha promosso contro la LR 11/2020 - balsanso1 : #Bellanova: 'l'anomalia è lo stesso Premier in governi opposti, non Italia viva'. Un bell'esempio di correttezza i… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte promosso Conte promosso, plebiscito per sanità e famiglie. Le pagelle degli studenti L'HuffPost I protagonisti del 2020 visti dagli studenti: ecco le "Pagelle". Conte promosso, plebiscito per sanità e famiglie

Skuola.net ha chiesto a 5mila ragazzi come giudicano i personaggi e i simboli che hanno caratterizzato l'anno della pandemia. Tra i politici promosso solo il presidente del Consiglio. Ampio consenso p ...

Conte cede a Italia Viva dopo due ore di confronto con Bellanova: “Sparita la task force sul Recovery fund”

“Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Iv sono assolutamente ... (LiberoQuotidiano.it) La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Il partito ha promosso una raccolta ...

Skuola.net ha chiesto a 5mila ragazzi come giudicano i personaggi e i simboli che hanno caratterizzato l'anno della pandemia. Tra i politici promosso solo il presidente del Consiglio. Ampio consenso p ...“Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Iv sono assolutamente ... (LiberoQuotidiano.it) La palla adesso è nelle mani del Premier, dipende solo da lui. Il partito ha promosso una raccolta ...