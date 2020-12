Consigli Fantacalcio 14^ Giornata Serie A: Insigne e Calhanoglu, obiettivo rivincita (Di martedì 22 dicembre 2020) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 14^ Giornata di Serie A che inizierà con l’anticipo dello Scida tra Crotone e Parma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 14^ Giornata di Serie A: Crotone-Parma. Calabresi ancora solitari in fondo alla classifica, un altro passo falso potrebbe inchiodare definitivamente Stroppa. Tre uomini su cui puntare: Reca, Simy e Messias. Non che i ducali stiano meglio, però Kucka merita sempre fiducia. Bruno Alves può uscirne con esperienza, Karamoh potrebbe essere la variabile impazzita della serata. Juventus-Fiorentina. I ragazzi di Pirlo in rampa di lancio verso la continuità: la coppia Ronaldo–Morata è imprescindibile, al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ritorna l’appuntamento con isulla 14^diA che inizierà con l’anticipo dello Scida tra Crotone e Parma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi schierare, e chi magari no, nella 14^diA: Crotone-Parma. Calabresi ancora solitari in fondo alla classifica, un altro passo falso potrebbe inchiodare definitivamente Stroppa. Tre uomini su cui puntare: Reca, Simy e Messias. Non che i ducali stiano meglio, però Kucka merita sempre fiducia. Bruno Alves può uscirne con esperienza, Karamoh potrebbe essere la variabile impazzita della serata. Juventus-Fiorentina. I ragazzi di Pirlo in rampa di lancio verso la continuità: la coppia Ronaldo–Morata è imprescindibile, al ...

