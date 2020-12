Coniugi fatti a pezzi e messi in valigia | drammatica svolta a Sollicciano Arresto sconvolgente | pista dell' orrore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020)nel giallo di: è stata arrestata l'ex nuora deialbanesi Teuta e Shpetim Pasho, uccisi,e rinchiusi in 4 valigie ritrovate per caso nei giorni alle porte di Firenze, a ridossoa recinzione del carcere. La donna è una albanese di 36 anni, ex fidanzata di Taulant Pasho, figlioa coppia. Elona Kalesha, questo il suo nome, all'epocaa scomparsa deiconviveva con il loro figlio ed è ora accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri. Taulant Pasho è invece latitante in Italia per reati in materia di stupefacenti ed è detenuto in un carcere in Svizzera nel Cantone di Aargau per il reato di furto con scasso e violazione di domicilio. Secondo gli inquirenti anche lui ...