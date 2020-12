Conferenza stampa Ranieri: «Punti contro il Sassuolo. Keita? Non è pronto» (Di martedì 22 dicembre 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni – VIDEO Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo. LEGGI LA Conferenza stampa COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Sassuolo – «Domani sarà una partita difficilissima. Dopo due partite vinte e i sei Punti conquistati ti senti più tranquillo, hai la percezione che stiamo facendo bene. Abbiamo fatto un’ottima partita contro il Verona e il Crotone, ora arriva una squadra che gioca a memoria e che sa cosa fare. Ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia del match di Serie Ail: le sue dichiarazioni – VIDEO Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia del match di Serie Ail. LEGGI LACOMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Domani sarà una partita difficilissima. Dopo due partite vinte e i seiconquistati ti senti più tranquillo, hai la percezione che stiamo facendo bene. Abbiamo fatto un’ottima partitail Verona e il Crotone, ora arriva una squadra che gioca a memoria e che sa cosa fare. Ci ...

