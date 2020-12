Conferenza stampa Pioli: «Siamo consapevoli di essere forti» (Di martedì 22 dicembre 2020) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Lazio Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Lazio. LEGGI LA Conferenza stampa COMPLETA SU MILAN NEWS 24 TIFOSI – «Purtroppo non li abbiamo presenti ma li sentiamo. Viviamo Milano, la città ma percepiamo la loro passione. Quando abbiamo la fortuna, come l’altro giorno e nel derby, ci danno un’ulteriore carica che ci da tanto aiuto. Se giocassimo a San Siro con il pubblico sentiremmo il loro sostegno e la loro carica. Giochiamo anche per loro che ci hanno sostenuto anche nei momenti meno positivi». AUTOSTIMA – «Tutte le partite della passata stagione che ci hanno visto battere squadre che stavano davanti a noi in classifica ci hanno dato più fiducia. Le difficoltà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Stefanoha parlato alla vigilia di Milan-Lazio Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro la Lazio. LEGGI LACOMPLETA SU MILAN NEWS 24 TIFOSI – «Purtroppo non li abbiamo presenti ma li sentiamo. Viviamo Milano, la città ma percepiamo la loro passione. Quando abbiamo la fortuna, come l’altro giorno e nel derby, ci danno un’ulteriore carica che ci da tanto aiuto. Se giocassimo a San Siro con il pubblico sentiremmo il loro sostegno e la loro carica. Giochiamo anche per loro che ci hanno sostenuto anche nei momenti meno positivi». AUTOSTIMA – «Tutte le partite della passata stagione che ci hanno visto battere squadre che stavano davanti a noi in classifica ci hanno dato più fiducia. Le difficoltà ...

