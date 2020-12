Conferenza stampa Juric: «Il 2020 un anno magico per me» (Di martedì 22 dicembre 2020) Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Verona-Inter Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Inter. 2020 – «Il 2020 è stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all’inizio inimmaginabili». CONTRO LE GRANDI – «Non abbiamo mai sbagliato una partita. La Sampdoria è cento anni luce avanti a noi, e noi vogliamo arrivare a quei livelli. Per noi sono un po’ tutte grandi, non è che posso dire di aver notato un rendimento diverso. Stiamo andando sempre al massimo. Poi l’anno scorso vincevamo sempre con le cosiddette piccole, e con le grandi non vincevamo pur giocando bene». RUEGG – «È ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ivanha parlato alla vigilia di Verona-Inter Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro l’Inter.– «Ilè stato un, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all’inizio inimmaginabili». CONTRO LE GRANDI – «Non abbiamo mai sbagliato una partita. La Sampdoria è cento anni luce avanti a noi, e noi vogliamo arrivare a quei livelli. Per noi sono un po’ tutte grandi, non è che posso dire di aver notato un rendimento diverso. Stiamo andando sempre al massimo. Poi l’scorso vincevamo sempre con le cosiddette piccole, e con le grandi non vincevamo pur giocando bene». RUEGG – «È ...

