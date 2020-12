Conferenza stampa Gasperini | «La squadra è concentrata sul campo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Gian Pieroha parlato alla vigilia di Bologna-Atalanta Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla viglia della trasferta contro il Bologna.– «I ragazzi sono concentrati su quello che dobbiamo fare in, poi fuori ci sono delle eccezioni che possono togliere l’attenzione su quello che abbiamo fatto. I giocatori spostano l’attenzione su ciò che dobbiamo fare in gara, abbiamo avuto risultati notevoli negli ultimi dieci giorni». GOSENS – «Non credo sia sottovalutato, gioca anche in Nazionale. Già questo è un biglietto da visita per ciò che sta facendo in campionato, per i gol che realizza. Molto spesso l’attenzione viene rivolta a chi fa gol, ma nel suo ruolo è uno dei migliori». BOLOGNA ...