Conferenza stampa Fonseca: «Farò dei cambi per vincere»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Cagliari Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari. TURNOVER – «Farò qualche cambio per poter vincere questa partita importante per noi. Calafiori, Kumbulla e Villar? Vediamo domani, qualcuno di loro giocherà. Quando non vinciamo siamo tutti di malumore, stiamo lavorando tutti insieme per vincere la gara di domani». PEDRO – «Pedro sta bene, non ha alcun problema fisico. Domani scenderà regolarmente in campo». SMALLING – «È normale che non sia nella forma migliore, è tornato adesso e ha giocato due partite ma sta migliorando. Questa cosa della difesa a 3 non è vera, in tante partite ha giocato sempre bene».

