Conferenza stampa Conte: «Il Verona crea sempre problemi alle grandi» (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Verona-Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Verona – «Sia l’anno scorso che quest’anno sta facendo grandi cose. Complimenti a Juric, sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita difficile, vediamo anche i risultati che il Verona ha fatto contro le grandi squadre. Ha sempre creato delle grosse problematiche. Dobbiamo essere bravi e determinati sapendo a cosa andiamo incontro». PERCORSO – «Stiamo cercando di fare un percorso a livello calcistico che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni di classifica. È un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonioha parlato alla vigilia di-Inter Antonionatore dell’Inter, ha parlato inalla vigilia della trasferta del Bentegodi contro l’Hellas– «Sia l’anno scorso che quest’anno sta facendocose. Complimenti a Juric, sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita difficile, vediamo anche i risultati che ilha fatto contro lesquadre. Hato delle grosse problematiche. Dobbiamo essere bravi e determinati sapendo a cosa andiamo incontro». PERCORSO – «Stiamo cercando di fare un percorso a livello calcistico che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni di classifica. È un ...

