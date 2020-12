“Con il vaccino l’Italia al sicuro a ottobre 2021” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Se il nostro piano va bene nell’ottobre 2021 l’Italia sara’ in sicurezza” e “Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione”. Ne e’ certa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che in un’intervista a La Stampa prospetta: “Parliamo di ottobre se tutto va bene, ma proprio bene”. Ma assicura anche, che “quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo gia’ a un livello importante che permettera’ di dare piu’ ossigeno al paese” perche’ “l’Italia ha opzionato 202 milioni di dosi complessivamente”. Quanto alla strategia, Zampa sostiene che “e’ sconsigliabile partire con l’obbligo” vaccinale, “meglio spiegare alle persone cos’e’ il vaccino, come e’ stato fatto” e “ribadire che la fretta non ha messo in discussione la sicurezza, che si e’ andati ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “Se il nostro piano va bene nell’sara’ in sicurezza” e “Per essere in sicurezza la copertura deve arrivare attorno al 70% della popolazione”. Ne e’ certa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che in un’intervista a La Stampa prospetta: “Parliamo dise tutto va bene, ma proprio bene”. Ma assicura anche, che “quando saremo a 15-20 milioni di vaccinati saremo gia’ a un livello importante che permettera’ di dare piu’ ossigeno al paese” perche’ “ha opzionato 202 milioni di dosi complessivamente”. Quanto alla strategia, Zampa sostiene che “e’ sconsigliabile partire con l’obbligo” vaccinale, “meglio spiegare alle persone cos’e’ il, come e’ stato fatto” e “ribadire che la fretta non ha messo in discussione la sicurezza, che si e’ andati ...

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - chetempochefa : 'È altamente improbabile che si perda l'efficacia del vaccino anche con questa #variantecovid. Vorrei proprio rassi… - LaStampa : Il ministro Speranza: “Sembra che il vaccino funzioni anche con la variante del virus modificato” - Alessan87490307 : RT @piersar62: @PaoloGentiloni Il 'Dio vaccino' è nato e i nuovi sacerdoti del culto di morte dicono che dobbiamo essere devoti a lui. Che… - Fra_tante3 : RT @andiamoviaora: ??Dott. Montanari: Il VACCINO è una TRUFFA COLOSSALE per almeno DUE motivi. Il PRIMO è che il virus NON DÀ IMMUNITÀ, il S… -