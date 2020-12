Con Fonarcom per accedere alle risorse del fondo nuove competenze. Cafà: “Importante per le aziende la sinergia tra le risorse del Fnc e quelle stanziate dal nostro fondo interprofessionale” (Di martedì 22 dicembre 2020) Attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom possono accedere alle risorse del fondo nuove competenze (FNC) tutte le imprese aderenti che abbiano sottoscritto gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla frequenza di percorsi di formazione e sviluppo delle competenze dei propri lavoratori. A esse potranno essere riconosciuti i contributi finanziari del fondo nuove competenze, come determinato dall’ANPAL in data 4 novembre 2020. Fonarcom ha provveduto a integrare i propri strumenti già attivi con il nuovo strumento messo a disposizione da Anpal. A questo fine ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Attraverso ilpossonodel(FNC) tutte le imprese aderenti che abbiano sottoscritto gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla frequenza di percorsi di formazione e sviluppo delledei propri lavoratori. A esse potranno essere riconosciuti i contributi finanziari del, come determinato dall’ANPAL in data 4 novembre 2020.ha provveduto a integrare i propri strumenti già attivi con il nuovo strumento messo a disposizione da Anpal. A questo fine ...

