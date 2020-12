Comunità Montana Titerno – Tammaro, sindaco di Sassinoro nominato assessore (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCambiamenti nella giunta della Comunità Montana del Titerno – Tammaro. Questa mattina il presidente della Comunità Montana, nonché sindaco di Pontelandolfo Gianfranco Rinaldi, ha nominato un nuovo assessore. Si tratta del sindaco di Sassinoro Pasqualino Cusano. La nomina di Cusano è avvenuta dopo che Pierpaolo Parente, assessore in “quota” al comune di Cerreto Sannita, aveva rimesso le proprie deleghe. La scelta di Cusano cadrebbe nell’ottica di un riequilibrio territoriale tra le aree del Titerno e del Tammaro. Prima della nomina di Cusano, infatti, tre assessori erano espressione dell’area titernina e uno dell’area del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCambiamenti nella giunta delladel. Questa mattina il presidente della, nonchédi Pontelandolfo Gianfranco Rinaldi, haun nuovo. Si tratta deldiPasqualino Cusano. La nomina di Cusano è avvenuta dopo che Pierpaolo Parente,in “quota” al comune di Cerreto Sannita, aveva rimesso le proprie deleghe. La scelta di Cusano cadrebbe nell’ottica di un riequilibrio territoriale tra le aree dele del. Prima della nomina di Cusano, infatti, tre assessori erano espressione dell’area titernina e uno dell’area del ...

