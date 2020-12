Como-Livorno (mercoledì 23 dicembre, ore 15): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 22 dicembre 2020) Turno numero diciassette nel girone A della Serie C e il Como di Gattuso secondo in classifica riceve la visita del Livorno penultimo. Lariani reduci dalla vittoria di Grosseto, un 3 a 4 spettacolare che significa ottavo risultato utile consecutivo e secondo posto solitario all’inseguimento del Renate; per il Livorno i problemi societari sembrano alle InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 22 dicembre 2020) Turno numero diciassette nel girone A della Serie C e ildi Gattuso secondo in classifica riceve la visita delpenultimo. Lariani reduci dalla vittoria di Grosseto, un 3 a 4 spettacolare che significa ottavo risultato utile consecutivo e secondo posto solitario all’inseguimento del Renate; per ili problemi societari sembrano alle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Como Livorno Como-Livorno (mercoledì 23 dicembre, ore 15): formazioni, quote, pronostici Infobetting Mattina al Coni. Mercoledì arbitra Grasso

Al Centro Coni si è svolta la prima seduta che avvicina il Livorno alla trasferta di Como del 23 Dicembre. In programma un lavoro differenziato tra chi ha giocato ieri con la Lucchese e gli altri. Poi ...

Livorno, ecco la stangata: cinque punti di penalizzazione

Stangata sul Livorno: era nell’aria ora è ufficiale. Il club amaranto paga i mesi di caos societario con cinque punti di penalizzazione (quattro per violazioni Covisoc, uno per superamento del massima ...

