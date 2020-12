Commissione Ue: “Con il Covid perdita di reddito da lavoro senza precedenti. In Italia supera il 20% la quota di giovani Neet” (Di martedì 22 dicembre 2020) La crisi causata dal coronavirus ha causato una perdita di reddito da lavoro senza precedenti. E l’impatto è stato particolarmente duro per i lavoratori già svantaggiati, come i giovani e i precari con contratti a tempo determinato. Le misure mirate a compensare le retribuzioni perse, come la cassa integrazione, hanno contribuito a mitigare il colpo e a sostenere quanti già prima avevano salari bassi, che sono stati penalizzati in modo sproporzionato. E’ quello che emerge dal rapporto trimestrale su Occupazione e sviluppi sociali in Europa pubblicato dall’esecutivo Ue. Gran parte del calo dell’occupazione ha riguardato lavori a termine, che nel secondo trimestre sono crollati di 4,2 milioni su base annua, mentre quelli a tempo indeterminato sono rimasti stabili e gli autonomi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) La crisi causata dal coronavirus ha causato unadida. E l’impatto è stato particolarmente duro per i lavoratori già svantaggiati, come ie i precari con contratti a tempo determinato. Le misure mirate a compensare le retribuzioni perse, come la cassa integrazione, hanno contribuito a mitigare il colpo e a sostenere quanti già prima avevano salari bassi, che sono stati penalizzati in modo sproporzionato. E’ quello che emerge dal rapporto trimestrale su Occupazione e sviluppi sociali in Europa pubblicato dall’esecutivo Ue. Gran parte del calo dell’occupazione ha riguardato lavori a termine, che nel secondo trimestre sono crollati di 4,2 milioni su base annua, mentre quelli a tempo indeterminato sono rimasti stabili e gli autonomi sono ...

