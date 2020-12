Commercio online, le imprese italiane devono cambiare marcia (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Commercio online è in costante crescita, ma le imprese italiane sembrano andare ancora con il freno a mano tirato: proprio la velocità è uno dei limiti dei siti di shopping tricolore, che impatta negativamente sulle conversioni. Ecco qualche consiglio per cambiare marcia. Più di un miliardo e mezzo di euro: questo è il saldo della spesa online degli italiani totalizzata soltanto nella settimana tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2020 – quella che “ospita” Black Friday e Cyber Monday. Questo dato conferma, per l’ennesima volta, che anche nel nostro Paese i consumatori sono pronti a fare spese sul canale digitale, e che sta alle aziende riuscire a proporsi in modo efficace per intercettare il loro interesse. Spesa e-Commerce in aumento in Italia La realtà, ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilè in costante crescita, ma lesembrano andare ancora con il freno a mano tirato: proprio la velocità è uno dei limiti dei siti di shopping tricolore, che impatta negativamente sulle conversioni. Ecco qualche consiglio per. Più di un miliardo e mezzo di euro: questo è il saldo della spesadegli italiani totalizzata soltanto nella settimana tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2020 – quella che “ospita” Black Friday e Cyber Monday. Questo dato conferma, per l’ennesima volta, che anche nel nostro Paese i consumatori sono pronti a fare spese sul canale digitale, e che sta alle aziende riuscire a proporsi in modo efficace per intercettare il loro interesse. Spesa e-Commerce in aumento in Italia La realtà, ...

