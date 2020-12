Come salvare le storie di Facebook degli altri (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra i contenuti digitali virali più in voga del momento ci sono sicuramente le stories; queste brevi clip si mostrano sotto forma di immagini o video, che scompaiono generalmente nell’arco di 24 ore.Sono sempre più leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra i contenuti digitali virali più in voga del momento ci sono sicuramente les; queste brevi clip si mostrano sotto forma di immagini o video, che scompaiono generalmente nell’arco di 24 ore.Sono sempre più leggi di più...

SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - ricpuglisi : Un livello decente di etica giornalistica suggerirebbe di mettere in evidenza come il governo @GiuseppeConteIT stia… - EddoGava : @stanzaselvaggia @fattoquotidiano @antonellaviol17 Immaginavo che la carta da cesso del misfatto quotidiano puntass… - hamsik911 : Come ci impegniamo a salvare con tanti voti i nostri pupilli, impegniamoci a bombardare @GrandeFratello e… - i_love_gossip__ : Come fate a salvare Sonia? È pessima! Pessimaaaaa! E poi ha fatto lo stesso discorso a MTR di Samantha!#GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Come salvare Ecco come salvare le feste riconoscendo il salmone affumicato di qualità al supermercato Proiezioni di Borsa Una cena di Natale molto speciale

di Angela D’Errico "Non sapevamo ancora come dire ai ragazzi che quest’anno la tradizionale cena di Natale non ci sarebbe stata che a salvare tutto è arrivata Elisabetta Bucalossi". Cristiana Artuso, ...

di Angela D’Errico "Non sapevamo ancora come dire ai ragazzi che quest’anno la tradizionale cena di Natale non ci sarebbe stata che a salvare tutto è arrivata Elisabetta Bucalossi". Cristiana Artuso, ...