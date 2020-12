“Com’è possibile!?” Chiara Ferragni in Senza veli | mostra il pancione al settimo mese e tutti notano quel dettaglio

“Com’è possibile!?”. Chiara Ferragni in topless, mostra il pancione al settimo mese e tutti notano quel dettaglio (Di martedì 22 dicembre 2020) Chiara Ferragni sta portando avanti la sua seconda gravidanza e poi potrà regalare al piccolo Leone una sorellina, che sicuramente sarà bellissima come lei. Nelle ultime ore, la super influencer italiana ha voluto sorprendere tutti con uno scatto favoloso in Senza veli. Ha ormai raggiunto i sette mesi e il parto non è poi così lontano. Ma la foto postata sui social network ha catturato l’attenzione dei follower, che non hanno non potuto farle notare un dettaglio incredibile, quasi inaspettato. A coprire il suo seno ci sono esclusivamente le mani. L’istantanea è stata apprezzata da migliaia di persone, che l’hanno inondata di mi piace. Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: “26 settimane di baby girl”. Ovviamente, soprattutto gli uomini, sono rimasti a bocca aperta per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020)sta portando avanti la sua seconda gravidanza e poi potrà regalare al piccolo Leone una sorellina, che sicuramente sarà bellissima come lei. Nelle ultime ore, la super influencer italiana ha voluto sorprenderecon uno scatto favoloso in. Ha ormai raggiunto i sette mesi e il parto non è poi così lontano. Ma la foto postata sui social network ha catturato l’attenzione dei follower, che non hanno non potuto farle notare unincredibile, quasi inaspettato. A coprire il suo seno ci sono esclusivamente le mani. L’istantanea è stata apprezzata da migliaia di persone, che l’hanno inondata di mi piace. Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: “26 settimane di baby girl”. Ovviamente, soprattutto gli uomini, sono rimasti a bocca aperta per la ...

RobertoBurioni : Vacciniamoci tutti, vacciniamoci presto. E’ la via di uscita da questo incubo. Io mi vaccinerò appena possibile. - reportrai3 : Nicola Morra: 'Avevamo capito tutti che bisognava far processare il maggior numero possibile di tamponi e bisogna f… - RobertoBurioni : Non accade frequentemente, ma COVID-19 può essere molto grave anche nei pazienti giovani. Un motivo in più per vacc… - elypier_ : RT @CrostataW: Forse è un sogno o forse no, ma questo è quello che mi auguro... Dobbiamo continuare a crederci finché è possibile. Fanpage… - GabrieleDidonn2 : RT @CrostataW: Forse è un sogno o forse no, ma questo è quello che mi auguro... Dobbiamo continuare a crederci finché è possibile. Fanpage… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è possibile Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi Fortune Italia