COD Black Ops Cold War raddoppia i punti XP | ancora iniziative per Natale

Il Natale di COD Black Ops Cold War si preannuncia particolarmente rovente. Caldo come il piombo che non mancherà di volare negli ambienti multigiocatore, con il numero di pallottole vaganti che è destinato a salire. L'iniziativa di Activision e Treyarch prevista per le festività incombenti è di quelle importanti. E mira ad allargare una community che già conta milioni di appassionati. Le modalità multigiocatore di COD Black Ops Cold War saranno infatti rese disponibili in formato gratuito per tutti i giocatori. Un modo per stuzzicarne l'appetito videoludico e spingerli all'acquisto. Una strategia che chiaramente già in altre occasioni (e in altri contesti) ha dimostrato di avere la sua efficacia. Sebbene ci sia da sottolineare che, in questo caso, il tempo è agli sgoccioli.

Treyarch ha lanciato una nuova iniziativa 2X Battle Pass XP per tutti i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War, in questo modo chiunque giocherà a COD durante le vacanze di Natale riceverà una

Treyarch ha lanciato una nuova iniziativa 2X Battle Pass XP per tutti i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War, in questo modo chiunque giocherà a COD durante le vacanze di Natale riceverà una