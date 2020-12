Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault rafforza il primato nella graduatoria generale (Di martedì 22 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti, in Italia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francese Alexis Pinturault che rafforza il primato davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt. Il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore odierno, va in testa alla Classifica di specialità. Classifica generale Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020-2021 1 Pinturault Alexis FRA 440 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 375 3 ODERMATT Marco SUI 340 4 KRISTOFFERSEN ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladelmaschile di sciha visto andare in archivio lo slalom speciale di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti, in Italia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francesecheildavanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt. Il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore odierno, va in testa alladi specialità.DELSCIFRA 440 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 375 3 ODERMATT Marco SUI 340 4 KRISTOFFERSEN ...

