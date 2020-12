Clamoroso a Torino | Juve ko | Pirlo | “Così molli si fanno queste figure…”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giornata pessima per i bianconeri e per: prima la sentenza relativa a-Napoli (tolti i tre punti a tavolino, gara da giocare), poi una cocente sconfitta per 0-3 in casa contro la Fiorentina. Risultato. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconerontus-Fiorentina 0-3:. Partita perfetta dei viola, che con Prandelli non L'articoloko: “si” proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : #JuveFiorentina, clamoroso a Torino: i viola travolgono la Juve con tre gol - alby911 : RT @fanpage: #JuveFiorentina, clamoroso a Torino: i viola travolgono la Juve con tre gol - spaziocalcio : #SerieA, la #Juventus crolla in casa: 0-3 contro la #Fiorentina dopo l'esito del ricorso del #Napoli! Messias trasc… - VeniVidiMikis : RT @fanpage: #JuveFiorentina, clamoroso a Torino: i viola travolgono la Juve con tre gol - scheerenberger : RT @fanpage: #JuveFiorentina, clamoroso a Torino: i viola travolgono la Juve con tre gol -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Torino

Juventus-Fiorentina 0-3: clamoroso a Torino. Partita perfetta dei viola, che con Prandelli non avevano mai vinto in un mese e che in campionato non trovava un successo dal 25 ottobre. Vlahovic, ...Firenze, 22 dicembre 2020 - Forse una svolta della stagione, forse no, fatto sta che la vittoria della Fiorentina a Torino è clamorosa, è una iniezione di fiducia per tutto il popolo viola. "Dedichiam ...