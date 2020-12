Clamorosa rissa in Brasile: calci volanti e nove espulsi in una finale Under 17! (Di martedì 22 dicembre 2020) La finale del Campionato brasiliano Under 17, tra Atlético Paranaense e Fluminense , si è conclusa nella confusione generale all' Arena da Baixada , lunedì pomeriggio. Al 50', mentre il risultato era ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladel Campionato brasiliano17, tra Atlético Paranaense e Fluminense , si è conclusa nella confusione generale all' Arena da Baixada , lunedì pomeriggio. Al 50', mentre il risultato era ...

sportli26181512 : Clamorosa rissa in #Brasile: calci volanti e nove espulsi in una finale Under 17!: Il Fluminense batte 2-1 l'Atléti… -