Chiudiamo scuole e città ma nessuno ha il coraggio di parlare di obbligo vaccinale contro il Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) È proibito discutere di vaccino anti-Covid obbligatorio? Stiamo iniziando una campagna vaccinale universale, emergenziale, planetaria e accelerata, ma sembra che nel dibattito sopravviva un curioso tabù. nessuno discute di obbligo vaccinale. Abbiamo chiuso scuole, teatri, città, contato migliaia di morti: ma sembra che nessuno voglia turbare le coscienze di quella rumorosa minoranza di massa (che viene definita "No vacs") e di una zona grigia di scettici che prolifera intorno a questo nucleo irriducibile. Gli stessi che si sono dimostrati spietati fino al liberticidio, nelle misure di contenimento, ripetono questo strano mantra pseudoliberale: "Non possiamo costringere nessuno". Altri addirittura dicono: "Sarebbe giusto, ma la via ...

Firenze, 22 dicembre 2020 - Sono 309 i nuovi casi di coronavirus in Toscana martedì 22 dicembre. Si contano anche 22 morti. Sono alcuni dei dati contenuti nel consueto bollettino ...

Modica.Scuole comunali chiuse 4 e 5 gennaio, compreso asilo nido

Lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021 tutte le scuole di competenza del Comune di Modica – materna, elementare e media - resteranno chiuse. Lo ha deciso il sindaco, Ignazio Abbate, giusta ordinanza ( n° 5 ...

