Chissà cosa pensa 'l'uomo delle ruspe' di Trump che vuole occupare la Casa Bianca (Di martedì 22 dicembre 2020) L'uomo della ruspa non si è ancora pronunciato. Non sono bastati i risultati elettorali, l'esito nefasto dei tentativi di ricorso per presunta frode (smentita) fatti dal Presidente uscente e candidato Repubblicano. Non è bastata neanche la certificazione arrivata con il voto finale dei Grandi Elettori americani. Nono sono bastate tutte queste evidenze per convincere Matteo Salvini a fare i complimenti al nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America: Joe Biden. Ora, l'uomo delle ruspe (quello che le citava nelle dirette social, indossando anche discutibile magliette), come si posizionerà davanti al fatto che Donald Trump non lascia la Casa Bianca e la vuole occupare nel giorno dell'insediamento del nuovo inquilino?

