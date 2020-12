Chiede l'elemosina per anni davanti al supermercato e il proprietario gli offre un contratto: 'Un gesto normale' (Di martedì 22 dicembre 2020) Kemo Darboe, 40enne originario del Gambia, è arrivato in Italia per un futuro migliore, ma per anni ha chiesto l'elemosina davanti a un supermercato di Crotone come fanno tanti migranti nelle sue ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Kemo Darboe, 40enne originario del Gambia, è arrivato in Italia per un futuro migliore, ma perha chiesto l'a undi Crotone come fanno tanti migranti nelle sue ...

oceanerazzurro : RT @Gianluc54410558: Una bella notizia per questo triste Natale. Migrante chiede pe… - GuardaCheVideo : Chiede per anni l'elemosina davanti lo stesso supermercato: alla fine, il direttore lo assume - Agricolturabio1 : RT @Gianluc54410558: Una bella notizia per questo triste Natale. Migrante chiede pe… - DonaDove : RT @leggoit: Chiede l'elemosina per anni davanti al #supermercato e il proprietario gli offre un contratto: «Un gesto normale» https://t.co… - RunPierwork13 : RT @Gianluc54410558: Una bella notizia per questo triste Natale. Migrante chiede pe… -