“Chi lo ha bloccato?”. Signorini, qualcosa non torna: proprio dopo l'annuncio… “antipatia”, uno strano caso al GF Vip (Di martedì 22 dicembre 2020) “Il video di Tommaso Zorzi contro Alberto Urso? Secondo te lo faccio passare inosservato? Non posso perdermi questo momento”. Così Alfonso Signorini aveva annunciato un po' di spargimento di sangue (metaforico, ovviamente) al Grande Fratello Vip, il reality che sta conducendo con successo con un doppio appuntamento settimanale su Canale 5. “L'antipatia è reciproca, anche Urso non può sopportare Zorzi”, aveva dichiarato il conduttore facendo presagire uno pregevole scontro trash tra i due, dopo che in passato Tommaso aveva fatto un video per far sapere a tutti quanto trovasse “palloso” il cantante. Biccy.it fa però notare che in realtà non è successo nulla nel corso della puntata: “Chi ha bloccato il confronto fra i due?”, ah saperlo… Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “Il video di Tommaso Zorzi contro Alberto Urso? Secondo te lo faccio passare inosservato? Non posso perdermi questo momento”. Così Alfonsoaveva annunciato un po' di spargimento di sangue (metaforico, ovviamente) al Grande Fratello Vip, il reality che sta conducendo con successo con un doppio appuntamento settimanale su Canale 5. “L'è reciproca, anche Urso non può sopportare Zorzi”, aveva dichiarato il conduttore facendo presagire uno pregevole scontro trash tra i due,che in passato Tommaso aveva fatto un video per far sapere a tutti quanto trovasse “palloso” il cantante. Biccy.it fa però notare che in realtà non è successo nulla nel corso della puntata: “Chi hail confronto fra i due?”, ah saperlo…

