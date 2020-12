Chi è Pina Turco: vita privata, carriera e il marito Edoardo De Angelis (Di martedì 22 dicembre 2020) Vedremo stasera su Rai 1 Pina Turco che interpreterà Ninnuccia nel film Natale a Casa Cupiello di Edoardo De Angelis. La rivisitazione del capolavoro teatrale del maestro Eduardo de Filippo vedrà l’attrice Napoletana nei panni della figlia del capofamiglia Luca. Pina negli ultimi anni ha lavorato in Serie tv di successo come Gomorra e nel 2020 ha partecipato a nuove pellicole. Vediamo vita privata e carriera. >> Natale in Casa Cupiello su Rai 1: trama, cast e curiosità sulla versione di Edoardo De Angelis Pina Turco: biografia Pina Turco è nata il 5 agosto del 1984 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Dopo la laurea alla Sapienza di Roma, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Vedremo stasera su Rai 1che interpreterà Ninnuccia nel film Natale a Casa Cupiello diDe. La rivisitazione del capolavoro teatrale del maestro Eduardo de Filippo vedrà l’attrice Napoletana nei panni della figlia del capofamiglia Luca.negli ultimi anni ha lavorato in Serie tv di successo come Gomorra e nel 2020 ha partecipato a nuove pellicole. Vediamo. >> Natale in Casa Cupiello su Rai 1: trama, cast e curiosità sulla versione diDe: biografiaè nata il 5 agosto del 1984 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Dopo la laurea alla Sapienza di Roma, ...

Pina Turco è nata il 5 agosto del 1984 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Dopo la laurea alla Sapienza di Roma, ha frequentato la scuola di teatro Enzo Garinei. Muove i primi passi in ...

Natale in casa Cupiello: trama, curiosità e un'intervista con Pina Turco

Lo racconta Pina Turco, che nella vicenda si ritrova con il “core ... È attuale perché non si rende conto che quando lei “cede” rischia un effetto domino su chi le sta intorno. Siamo una catena fatta ...

