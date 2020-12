Chi è Andrea Di Carlo, il nuovo fidanzato di Arisa (Di martedì 22 dicembre 2020) Un nuovo amore per Arisa. La cantante sta vivendo momenti importanti sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Proprio per quanto riguarda la sua sfera più privata è emersa la sua relazione con Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo. Le voci su un possibile nuovo fidanzato si rincorrevano da qualche giorno, complici anche le frasi lanciate da Rudy Zerbi durante Amici, ma la conferma è arrivata tramite il profilo Instagram di Andrea Di Carlo che ha postato lo scatto di un bacio insieme ad Arisa. Di Carlo è titolare della Adc Management, un’agenzia che si occupa di diversi artisti compresa proprio Arisa. Inoltre è un autore televisivo e ha lavorato per la trasmissione di Rai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Unamore per. La cantante sta vivendo momenti importanti sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Proprio per quanto riguarda la sua sfera più privata è emersa la sua relazione conDi, manager e autore televisivo. Le voci su un possibilesi rincorrevano da qualche giorno, complici anche le frasi lanciate da Rudy Zerbi durante Amici, ma la conferma è arrivata tramite il profilo Instagram diDiche ha postato lo scatto di un bacio insieme ad. Diè titolare della Adc Management, un’agenzia che si occupa di diversi artisti compresa proprio. Inoltre è un autore televisivo e ha lavorato per la trasmissione di Rai ...

