Che posto ha la psicoterapia nei progetti governativi per la salute mentale?

(Di martedì 22 dicembre 2020) (di Anna Maria Nicolò Neuropsichiatra infantile, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana, Direttore della rivista Interazioni ( Franco Angeli), membro del Committee del Forum on Adolescence della Federazione Europea di Psicoanalisi, presidente della società di Psicoanalisi della coppia e della Famiglia) La recente pandemia ha fatto emergere un rilevante disagio psichico nella popolazione mostrando la difficoltà delle strutture pubbliche a farvi fronte .Questo per certi versi è avvenuto in tutto il mondo a tal punto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che la tutela dellaè oggi uno dei bisogni prioritari. Questo trauma collettivo ha fatto emergere nuove patologie che alcuni hanno definito ‘stress da pandemia’ e si è manifestato in vari modi . Alcuni hanno lamentato la sindrome della cuccia a causa della ...