Charlotte Casiraghi, nuovo volto di Chanel 2021: i look da favola (Di martedì 22 dicembre 2020) Charlotte Casiraghi, 34 anni, sarà brand ambassador di Chanel dal primo gennaio 2021. La secondogenita di Carolina di Monaco presterà il suo bellissimo volto alla maison francese, cui è legata da sempre, grazie a sua madre e alla profonda amicizia con Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, mitico direttore creativo del brand. Charlotte Casiraghi sarà protagonista anche della prossima campagna prêt-à-porter Primavera Estate 2021 di Chanel, scattata da Inez e Vinoodh, proprio nell’ex residenza di Lagerfeld vicino a Monaco. Molti gli impegni in agenda della nipote di Grace Kelly per la maison fondata da Coco Chanel. Infatti, sarà presente per tutto il 2021 a una serie di incontri, chiamati Les Rendezvous ... Leggi su dilei (Di martedì 22 dicembre 2020), 34 anni, sarà brand ambassador didal primo gennaio. La secondogenita di Carolina di Monaco presterà il suo bellissimoalla maison francese, cui è legata da sempre, grazie a sua madre e alla profonda amicizia con Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, mitico direttore creativo del brand.sarà protagonista anche della prossima campagna prêt-à-porter Primavera Estatedi, scattata da Inez e Vinoodh, proprio nell’ex residenza di Lagerfeld vicino a Monaco. Molti gli impegni in agenda della nipote di Grace Kelly per la maison fondata da Coco. Infatti, sarà presente per tutto ila una serie di incontri, chiamati Les Rendezvous ...

