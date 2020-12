Cessione del quinto per pensionati all’estero, e senza dover tornare in italia (Di martedì 22 dicembre 2020) Al giorno d’oggi sono molti i pensionati che decidono di lasciare l’italia per passare gli anni d’oro in Paesi dal clima più mite o in cui il fisco sia più amichevole. Possono però capitare degli imprevisti, come spese improvvise. Cosa bisogna fare in tal caso? Molti vi diranno che per ottenere un prestito bisogna armarsi di buona pazienza e studiare la burocrazia finanziaria locale o, peggio ancora, tornare in italia a firmare i contratti. Niente di più sbagliato. Pochi infatti sanno che i pensionati esteri possono chiedere un finanziamento, più precisamente una Cessione del quinto della pensione, senza dover per forza tornare in italia. Vi spieghiamo come. Cessione del ... Leggi su bufale (Di martedì 22 dicembre 2020) Al giorno d’oggi sono molti iche decidono di lasciare l’per passare gli anni d’oro in Paesi dal clima più mite o in cui il fisco sia più amichevole. Possono però capitare degli imprevisti, come spese improvvise. Cosa bisogna fare in tal caso? Molti vi diranno che per ottenere un prestito bisogna armarsi di buona pazienza e studiare la burocrazia finanziaria locale o, peggio ancora,ina firmare i contratti. Niente di più sbagliato. Pochi infatti sanno che iesteri possono chiedere un finanziamento, più precisamente unadeldella pensione,per forzain. Vi spieghiamo come.del ...

Enel, aggiornato accordo con EPH per cessione quota in Slovenské elektrárne

(Teleborsa) - Enel Produzione, controllata di Enel e la società EP Slovakia BV e la società ceca Energetický a prumyslový holding (congiuntamente "EPH") hanno firmato un nuovo accordo che modifica alc ...

