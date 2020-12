“C’è un motivo…”. Andrea Zenga, ora si spiega tutto: svelato il significato dei tatuaggi del nuovo gieffino (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo Temptation Island insieme alla fidanzata Andrea Zenga è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Vedremo se riuscirà ad imporsi come uno dei protagonisti, ma intanto va registrato che il suo ingresso non è passato inosservato. Dayane Mello e Giacomo Urtis lo hanno già premiato come il più bello di tutti e come inizio non c’è male. Il figlio dell’ex portierone dell’Inter ha effettivamente un gran bel fisico, non a caso fa il modello ed è inoltre un personale trainer. Ma cos’altro sappiamo di Andrea? Beh, intanto al momento è single. La sua storia con Alessandra Sgolastra, iniziata nel 2015 si è conclusa nella primavera del 2020. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2018 e Alessandra si avvicinò molto al tentatore Andrea Cerioli. Un duro colpo per la coppia che comunque cercò di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo Temptation Island insieme alla fidanzataè appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Vedremo se riuscirà ad imporsi come uno dei protagonisti, ma intanto va registrato che il suo ingresso non è passato inosservato. Dayane Mello e Giacomo Urtis lo hanno già premiato come il più bello di tutti e come inizio non c’è male. Il figlio dell’ex portierone dell’Inter ha effettivamente un gran bel fisico, non a caso fa il modello ed è inoltre un personale trainer. Ma cos’altro sappiamo di? Beh, intanto al momento è single. La sua storia con Alessandra Sgolastra, iniziata nel 2015 si è conclusa nella primavera del 2020. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2018 e Alessandra si avvicinò molto al tentatoreCerioli. Un duro colpo per la coppia che comunque cercò di ...

