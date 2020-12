CDP Venture Capital, parte operatività Fondo da 200 milioni stanziati da MiSE (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sarà online il 7 gennaio 2021 il portale dedicato al Fondo da 200 milioni di euro stanziato dal Ministero dello Sviluppo economico a favore di startup e PMI innovative, la cui gestione è affidata a CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, partecipato a maggioranza da Cassa depositi e prestiti attraverso CDP Equity. Uno strumento che – si legge nella nota – “contribuirà a supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell’ecosistema del Venture Capital italiano”. Dal portale del Fondo, gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio potranno segnalare le startup e le PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito negli ultimi mesi. I finanziamenti – chiarisce ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sarà online il 7 gennaio 2021 il portale dedicato alda 200di euro stanziato dal Ministero dello Sviluppo economico a favore di startup e PMI innovative, la cui gestione è affidata a CDPSgr –Nazionale Innovazione,cipato a maggioranza da Cassa depositi e prestiti attraverso CDP Equity. Uno strumento che – si legge nella nota – “contribuirà a supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell’ecosistema delitaliano”. Dal portale del, gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio potranno segnalare le startup e le PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito negli ultimi mesi. I finanziamenti – chiarisce ...

