Cattolica e Mip Politecnico di Milano | presentato il master Professione Agente

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Redazione Lamola: “Un punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni di Agenti” Verona-, 21 dicembre 2020. È statooggi ‘’, il percorso accademico realizzato daAssicurazioni in collaborazione con MIPdiper promuovere la crescita dei futuri Agenti assicurativi. Il, della durata di nove mesi, ha l’obiettivo di trasformare i giovani partecipanti in professionisti in grado di gestire l’attività di Agenzia attraverso l’acquisizione e il potenziamento di specifiche abilità professionali. Grazie al focus sul ruolo della trasformazione digitale e sulle molteplici competenze ...