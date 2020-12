Caso Tiziana Cantone, legale mamma deposita memoria su indagini difensive (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il legale di Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone – la 31enne morta suicida il 13 settembre 2016 perchè i video privati che la ritraevano erano finiti su internet a sua insaputa – ha depositato alla Procura di Napoli Nord la memoria difensiva che racchiude le indagini realizzate negli ultimi mesi dall’Emme-Team, il gruppo di studio legali con sede a Chicago che si batte contro il Revenge porn, e di cui fa parte lo stesso difensore della Giglio, Salvatore Pettirossi. indagini di parte che hanno già prodotto un risultato, ovvero quello di far aprire qualche mese fa alla Procura aversana – sostituto Giovanni Corona – un nuovo fascicolo per frode processuale in relazione alla presunte manomissioni degli apparecchi iphone e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ildi Teresa Giglio, madre di– la 31enne morta suicida il 13 settembre 2016 perchè i video privati che la ritraevano erano finiti su internet a sua insaputa – hato alla Procura di Napoli Nord ladifensiva che racchiude lerealizzate negli ultimi mesi dall’Emme-Team, il gruppo di studio legali con sede a Chicago che si batte contro il Revenge porn, e di cui fa parte lo stesso difensore della Giglio, Salvatore Pettirossi.di parte che hanno già prodotto un risultato, ovvero quello di far aprire qualche mese fa alla Procura aversana – sostituto Giovanni Corona – un nuovo fascicolo per frode processuale in relazione alla presunte manomissioni degli apparecchi iphone e ...

Tiziana_GN : RT @prelemionelove: Tommaso: “e qui abbiamo la statuetta di Pierpaolo Pretelli e..Giulia Salemi! Neanche ??a ??farlo ??di ??proposito??” Stefani… - Bertoli1Matteo : @Tiziana_DR Non vorrei sbagliarmi ma hanno indetto lockdown per incremento numero di casi dovuto anche a nuovo cepp… - amelia8389 : @MissU85170930 @Vittori28387607 vi lamentate se x caso qualcuno osa dire qualcosa a giulia o carlo.. ma dai x favor… - auanasghens : @udogumpel @Tiziana_DR Le persone del Sud però in quel caso sono state superdisciplinate ed infatti al Sud la prima… - gcamp269 : @Tiziana_DR Hai ragione, comportamento irrazionale ma questo dimostra l'angoscia, la paura , lo stress degli esseri… -