Casina dei Vallati | prolungato di tre anni affidamento a Museo Shoah

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimita’ con 36 voti favorevoli la delibera 233/2020 con cui il Campidoglio prolunga per ulteriori trel’gratuito delladeialla FondazionedellaOnlus. “Il provvedimento di per se’ e’ di natura tecnica- ha spiegato il vicesindaco di Roma con delega alla Cultura, Luca Bergamo, illustrando la delibera in Aula- ma non sfugge a nessuno che in un periodo in cui le recrudescenze di antisemitismo si sono manifestate fin dall’inizio della fase Covid, che ha prodotto il contenimento di manifestazioni e fenomeni di un antisemitismo crescente, la Fondazione ha svolto un’intensa e ricchissima programmazione, adempiendo pienamente il compito originale che le e’ stato conferito nel 2005”. Per Bergamo “e’ ...