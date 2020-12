Casaliva | l’olio del Garda Trentino con il “certificato di nascita”

Leggi su winemag

(Di martedì 22 dicembre 2020) Per le olive delc’è ora una “carta di identità” che traccia in modo univoco l’origine delextravergine, ma anche il “di” dalla varietà. In particolare, il legame della varietàcon il territorio dell’Altoè evidenziato da una serie di analisi genetiche condotte nei laboratori di Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, che hanno riguardato oltre cento piante di olivo tra i 204 e 584 anni e 151 alberi più giovani, facendo luce sulla composizione varietale. La forte prevalenza della varietàsia nei vecchi oliveti che negli impianti più recenti, inclusi i più antichi patriarchi, sostiene quindi l’impegno a produrre un olio di fatto monovarietale. L’indagine ...