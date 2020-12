Carta docente 500 euro, scade il 31 dicembre acquisto dispositivi per DAD (Di martedì 22 dicembre 2020) Bonus Carta docente 500 euro: scade il 31 dicembre, salvo proroga, la possibilità di utilizzare il bonus 500 euro disponibile per i docenti di ruolo delle scuole statali per l'acquisto di haradware per la didattica a distanza. Ricordiamo che il bonus non è invece previsto per i precari, che però possono prendere in comodato d'uso i pc per la didattica a distanza (senza scadenza). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Bonus500il 31, salvo proroga, la possibilità di utilizzare il bonus 500disponibile per i docenti di ruolo delle scuole statali per l'di haradware per la didattica a distanza. Ricordiamo che il bonus non è invece previsto per i precari, che però possono prendere in comodato d'uso i pc per la didattica a distanza (senzanza). L'articolo .

Matex85923885 : WEBINAR: Ripuliamo il #mare. PROGETTO: Autunno in #Ogliastra: percorsi per la valorizzazione del patrimonio cultura… - primaideasrl : WEBINAR: Ripuliamo il #mare. PROGETTO: Autunno in #Ogliastra: percorsi per la valorizzazione del patrimonio cultura… - storieitaliane : #Per Natale regalati l’emozione dei libri #Convenzionati con il bonus 18App e Carta del docente #Spendete in librer… - FraMu83 : .@inmezzora @AzzolinaLucia Come pensate di valorizzare l'esperienza maturata dagli insegnanti di sostegno non speci… - simachepalle : @fossiFiga Madreh l'ha presa con la carta del docente e gliela invidio un po' -

Ultime Notizie dalla rete : Carta docente Come funziona il bonus docente e come si fa domanda? Orizzonte Scuola Altro che licenziata, la prof del concorso dichiarato illegittimo è stata promossa

Partecipò alla selezione nonostante fosse la moglie di un docente. I giudici: «Il rapporto lavorativo andava estinto» ...

Antonio Prete con "Tutto è sempre ora" è il vincitore del Premio Bodini

In attesa della cerimonia di consegna del Premio, che si terrà nella primavera/estate del 2021 sul tema "Carta poetica del Sud ... A seguire il professore Antonio Lucio Giannone (docente di ...

Partecipò alla selezione nonostante fosse la moglie di un docente. I giudici: «Il rapporto lavorativo andava estinto» ...In attesa della cerimonia di consegna del Premio, che si terrà nella primavera/estate del 2021 sul tema "Carta poetica del Sud ... A seguire il professore Antonio Lucio Giannone (docente di ...