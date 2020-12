“Caro futuro”: la video-lettera di Save the Children dedicata ai bambini, vittime silenziose della pandemia (Di martedì 22 dicembre 2020) Un augurio per il futuro, ma anche un manifesto di speranza e resilienza per i più piccoli. È questo il contenuto della video lettera che l’organizzazione Save the Children dedica ai più piccoli, protagonisti e vittime silenziose delle conseguenze socio-economiche della pandemia di Covid-19, e a tutti coloro che hanno a cuore il loro futuro. La video lettera immaginaria, letta dalla voce di una bambina, esordisce con un “Caro futuro“. Lo scopo è non solo quello di “augurare ai più piccoli un anno migliore di quello appena trascorso”, ma anche a “tutte le persone che il domani sia migliore anche grazie alla capacità dei ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Un augurio per il, ma anche un manifesto di speranza e resilienza per i più piccoli. È questo il contenutoche l’organizzazionethededica ai più piccoli, protagonisti edelle conseguenze socio-economichedi Covid-19, e a tutti coloro che hanno a cuore il loro. Laimmaginaria, letta dalla voce di una bambina, esordisce con un ““. Lo scopo è non solo quello di “augurare ai più piccoli un anno migliore di quello appena trascorso”, ma anche a “tutte le persone che il domani sia migliore anche grazie alla capacità dei ...

Roma, 22 dic. (askanews) - E' una sorta di manifesto alla resilienza, il video di speranza che Save the Children dedica ai più piccoli,

